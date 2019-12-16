Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 7 копеек – до 62,83 рубля, курс евро вырос на 8 копеек – до 70 рублей.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 65,08 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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