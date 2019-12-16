Нефть подешевела после роста цен на прошлой неделе

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз в рамках коррекции после значительного роста в конце предыдущей недели.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,29% – до 65,03 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,35%, составив 59,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Давление на стоимость нефти оказывает фиксация прибыли инвесторами после того, как по итогам пятницы рост цен составил 1,5-1,6% в свете торговых новостей.