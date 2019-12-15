В Кремль привезли главную новогоднюю елку

Главную новогоднюю ель страны, которая должна быть установлена на Соборной площади, доставили в Кремль.

Автопоезд с елью заехал в Кремль через Спасские ворота, передает РИА «Новости».

Главную новогоднюю елку срубили в пятницу в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Подмосковья. Этой ели высотой около 25 м и с размахом ветвей у основания 6 м 90 лет. Нарядить и поставить ее должны 23 декабря. В Кремле она простоит до 10 января.

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