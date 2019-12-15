Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом увеличилось до 25

В результате ДТП с автобусом, перевернувшимся в Нижегородской области, пострадали 25 человек, сообщает минздрав региона.

«В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации, 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской ЦРБ (двое пострадавших обратились в приемное отделение самостоятельно)», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса, следовавшего из Иваново в Дзержинск, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.