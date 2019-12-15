Москвичам пообещали восемь градусов тепла

В четверг, 19 декабря, температура в Москве может достичь 3-8 градусов тепла, это станут рекордные показатели за этот день за всю историю метеонаблюдений, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Самые такие необычные и высокие температуры ожидаются в четверг – от 3 до 8 градусов. Вполне возможно, что будет превзойден рекорд, который до этого был за весь период наблюдений», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что связано это со стыком барических образований: циклона с Запада и антициклона с Востока. По его словам, в ситуации «сходимости потоков» в зоне конвергенции постоянно будут южные ветры.

В среду и четверг, отметил метеоролог, погода будет соответствовать третьей декаде октября.

«Представляете, на два месяца погода будет отставать от своего обычного развития», – сказал Вильфанд.

В понедельник в Москве днем ожидается 1-3 градуса тепла, во вторник и среду – 2-4 градуса тепла, в четверг – 3-8 градуса тепла.

Накануне он сообщил, что причиной повышения температуры в центре европейской части России стало поступление очень теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря.

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