Названы причины потепления в европейской части России

Причиной повышения температуры в центре европейской части России стало поступление очень теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря, сообщил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По климату раньше мы отставали как будто бы примерно на месяц, а вот с ближайших дней отставание начнётся на полтора месяца. Температура в центре европейской части России будет превышать норму на 7-8 градусов. Это связано с тем, что в ближайшие дни, начиная с завтрашнего вечера, в европейскую Россию будут поступать очень теплые воздушные массы из южной Атлантики и со Средиземного моря», – сказал Вильфанд, передает RT.

Он уточнил, что с начала следующей недели и до четверга дневная температура будет от +2 до +5 °С, а ночная – от 0 до +1°С.

Кроме того, синоптик отметил, что солнечные лучи «сейчас не играют никакой роли», так как их энергия минимальна.

«Дата солнцестояния наступит через неделю. Поэтому солнце, находясь над горизонтом, никак не влияет на температуру. Поэтому практически нет суточного хода и температура днем и ночью будет почти одинаковая. С завтрашнего дня прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег», – добавил он.

Ранее сообщалось, что сильнее всего потепление ощутят жители северо-восточных районов страны, в частности Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

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