Николай Рыбаков возглавил «Яблоко»

Занимавший пост зампреда «Яблока» Николай Рыбаков стал лидером партии, такое решение принято на съезде «Яблока в Москве.

«По итогам голосования председателем партии стал Николай Рыбаков, за него подано 69 голосов делегатов съезда», – сообщили в пресс-службе партии, передает ТАСС.

На втором месте оказался глава отделения партии в Пскове Лев Шлосберг (40 голосов), на третьем – Эмилия Слабунова (19 голосов).

За председателя ярославского отделения Олега Виноградова и представителя московского «Яблока» проголосовали по два депутата.

Председатель отделения партии в Москве Сергей Иваненко взял самоотвод.

Рыбаков выразил поддержку своим сторонникам.

«Я вас не подведу. Надеюсь, мы будем много лет работать вместе. Хочу, чтобы каждый из вас побеждал, чувствовал уважение к себе и был востребованным», – отметил он.

Также Рыбаков обратился с благодарностью к Григорию Явлинскому и добавил, что тот дает возможность партии учиться и развиваться.

«Я хотел поблагодарить вас за стойкость и возможность работать вместе с вами. И я надеюсь, мы еще много лет будем работать вместе с вами, Эмилия Эдгардовна [Слабунова]», – сказал Рыбаков.

Избранный глава «Яблока» заявил, что основной его задачей станет сделать партию современной и модной, и создать из нее интеллектуальный центр в Москве и регионах.

«Это будет кузница политических кадров, которые будут готовы брать власть в регионах, в муниципалитетах и на федеральном уровне», – отметил Рыбаков, передает РИА «Новости».

Также в планах Рыбакова – вернуть партию в Госдуму в 2021 году.

«Уже начали (кампанию к выборам в ГД), потому что мы начинаем работу по кандидатам, и каждые наши региональные выборы – это старт к думской кампании», – заключил он.