На МКАД столкнулись шесть автомобилей

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 82-м километре МКАД с участием шести машин, сообщили в столичном ГИБДД.

«Столкнулись шесть машин. В результате движение автотранспорта в месте ЧП осложнено», – передает ТАСС сообщение Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

В начале дкабря на МКАД заметили движущийся автомобиль, охваченный огнем, за рулем машины находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения.

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