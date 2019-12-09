По МКАД проехала горящая иномарка с пьяной женщиной за рулем

На МКАД заметили движущийся автомобиль, охваченный огнем, за рулем машины находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

«На 33-м километре МКАД остановлен горящий автомобиль, за рулем которого находилась девушка, по предварительной информации, в нетрезвом состоянии», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

На водителя составили административный протокол.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что машину остановили другие участники движения, они прижали автомобиль к обочине, чтобы ее можно было остановить. В результате происшествия никто не пострадал.

В начале декабря в Петербурге произошло массовое ДТП. По предварительным данным, водитель Audi А7 столкнулся со стоящим перед пешеходным переходом Mercedes, после чего от удара Audi выехала на газон разделительной полосы и по касательной задела еще 11 машин. В ДТП пострадали два человека.

В УГИБДД уточнили, что водитель с начала 2019 года более 100 раз нарушал правила дорожного движения.