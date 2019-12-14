Клиенты криптобиржи потребовали эксгумации тела ее основателя

Тело основателя канадской криптобиржи QuadrigaCX Джеральда Коттена может быть эксгумировано для расследования обстоятельств его смерти, которого требуют клиенты биржи, сообщает The Independent.

Джеральд Коттен скончался в возрасте 30 лет в прошлом году в Индии, вероятной причиной смерти называлось осложнение болезни Крона, передает «Интерфакс».

Однако после его смерти выяснилось, что пароли от так называемых «холодных кошельков», где хранится криптовалюта, были только у него. Кроме того, данные «кошельки» оказались не подключены к интернету, что защищает их от взлома, поэтому разблокировать их не могут ни родственники, ни коллеги покойного. При этом клиенты биржи остались без инвестированных средств. Отмечается, что на «кошельках» хранится около 180 млн канадских долларов (примерно 82 млн долларов США) в биткоинах.

В итоге некоторые клиенты обратилась к адвокатам, а потом и в полицию, потребовав провести эксгумацию и вскрытие. Так они хотят проверить слухи, согласно которым Коттен не умер, а украл деньги клиентов.

The Independent отмечает, что аудиторы Ernst & Young заявляли, что часть средств криптобиржи переводилась на личные счета Коттена.

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