Футбольный ЦСКА переходит под госконтроль

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ планирует конвертировать в акции долг футбольного клуба ЦСКА и получить большую часть акций, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба», – сообщил Шувалов, передает ТАСС.

Он добавил, что эта мера рассматривается как временная, она позволит клубу развиваться.

В 2012 году набсовет ВЭБ.РФ одобрил кредит по строительству стадиона ЦСКА, общая стоимость оценивалась в 350 млн долларов, пишет «Интерфакс». Позже корпорация вложила еще 240 млн долларов, в 2016 году стадион открыли как «Арену ЦСКА», в 2017 переименовали в «ВЭБ Арену». Стадион заложили по кредиту.

Владельцем клуба до сих пор считался его президент Евгений Гинер, но в последние годы появлялись слухи о привлечении дополнительных инвесторов в ЦСКА.

Отмечается, что слухи эти начали ходить на фоне событий в экономике Украины, где Гинер владел крупными энергоактивами.

По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас 24,76% акций клуба принадлежит британской Bluecastle Enterprises Ltd, 23,56% опосредовано, по 51,68% акций учредители не заявлены.