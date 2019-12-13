Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 22 копейки – до 62,62 рубля, курс евро снизился на 5 копеек – до 69,90 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 64,66 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».