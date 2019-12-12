На замучившего соседей конским ржанием россиянина завели уголовное дело

В отношении 46-летнего жителя Нижнего Новгорода, который систематически записи конского ржания, заведено уголовное дело об истязании соседей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

«С апреля 2018 года по настоящее время подозреваемый, находясь в своей квартире, систематически включал звуки ржания лошади, причиняя психические страдания другим жителям дома», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В настоящее время мужчина арестован.

Уголовное дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание двух и более лиц»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.