Порошенко счел уловкой встраивание «формулы Штайнмайера» в Минские соглашения

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская Солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко утверждает, что включение в переговорный процесс «формулы Штайнмайера», которая не имеет отношения к Минским соглашениям, якобы является уловкой России для отмены санкций.

«Я подчеркиваю, что в обосновании применения санкций и Европейского Союза, и США против России – невыполнение Минских соглашений. Это де-факто единственный инструмент давления на Россию, который имеет глобальный мир, чтобы мотивировать ее сесть за стол переговоров и выполнить то, что записано в соглашениях», – передает его слова «Интерфакс».

Порошенко выразил уверенность, что решения «нормандской четверки» не пошли на пользу Украины, так как в Париже не было упоминания предложений по дорожной карте выполнения Минских соглашений, а также не говорилось о международной миротворческой миссии в Донбассе.

«Ни о какой «формуле Штайнмайера» ни в каких Минских соглашениях ничего нет. Почему разведение войск? Почему «формула Штайнмайера», которой нет в Минских соглашениях? Путин продавливает?» – заявил он.

Отметим, что «формулу Штайнмайера» в 2016 году подписали представители Украины при президенте Порошенко.

Напомним, еще в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что формула Штайнмайера является инструментом имплементации закона об особом статусе Донбасса после проведения муниципальных выборов.

Ранее полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что намерение Киева подготовить правки для Минских соглашений является провокацией, которая осложнит ситуацию в Донбассе.

До этого официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что к следующему саммиту в «нормандском формате» Украина подготовит изменения к минским соглашениям.

В то же время лидеры «нормандской четверки» подчеркивали, что речь об урегулировании Украины будет вестись на основе Минских соглашений. Так, канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что на саммите лидеры государств договорились о необходимости согласования политических шагов по проведению местных выборов в Донбассе, обсуждался «пакет мер, которые необходимо предпринять на основе Минских соглашений».

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