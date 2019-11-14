Путин объяснил значение формулы Штайнмайера

Президент России Владимир Путин заявил, что формула Штайнмайера является инструментом имплементации закона об особом статусе Донбасса после проведения муниципальных выборов.

Российский лидер разъяснил, что формула Штайнмайера является инструментом имплементации закона об особом статусе Донбасса после проведения муниципальных выборов, передает РИА «Новости».

«Там же нет ничего содержательного, это просто формула, причем которая не полностью соответствует минским соглашениям, но мы пошли на это, это компромисс, мы согласились, но только, чтобы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед», – сказал Путин.

«Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик», – сказал глава государства после саммита БРИКС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Киева сломать Минск-2.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД