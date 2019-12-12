Грызлов назвал провокацией планы Киева изменить Минские соглашения

Заявление Киева о подготовке правок для Минских соглашений является провокацией, которая может осложнить ситуацию в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

«С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в Минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и Контактной группы, и «нормандского» формата направлена на их выполнение», – заявил Грызлов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Минские договоренности нерушимы, это касается и перечня мер, и последовательности их выполнения. «Это было четко подтверждено на недавнем парижском саммите», – подчеркнул он.

По его словам, «Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по Минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться».

Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что к следующему саммиту в «нормандском формате» Украина подготовит изменения к минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на саммите в Париже лидеры государств договорились о необходимости согласования политических шагов по проведению местных выборов в Донбассе. В том числе на «нормандском» саммите обсуждался «целый пакет мер, которые необходимо предпринять на основе Минских соглашений».

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