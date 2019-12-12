Парламент Грузии эвакуировали из-за химической атаки

Депутатов парламента Грузии эвакуируют из зала заседания, на место прибывают врачи и эксперты-криминалисты в связи с подозрением на химическую атаку, осуществленную оппозицией, которая хочет сорвать голосование о назначениях в судейском корпусе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Нескольким депутатам и сотрудникам аппарата стало плохо после того, как предположительно их коллеги из оппозиции разлили неустановленную химическую жидкость в зале заседания, заявляют журналистам представители правящей «Грузинской мечты».

Лидер большинства от правящей партии Мамука Мдинарадзе назвал случившееся «сознательной деструкцией», которую осуществили оппозиционеры.

По его предположению, химическое вещество разлили депутаты-женщины – Ирма Надирашвили и Лела Кебурия.

Ранее Надирашвили заявляла, что парламентский секретарь президента Грузии Дмитрий Габуния может быть причастен к скандальным помилованиям, которые вызвали бурю протеста в грузинском обществе.

Напомним, парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. После этого правящее большинство в Грузии покинули влиятельные депутаты.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что видит угрозу наступления в стране авторитарной клептократии, если власти не найдут выхода из политического кризиса.

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