Ростех сообщил о выполнении госконтракта по поставкам танков Т-80БВМ

Российская армия получила все танки Т-80БВМ по контракту 2017 года, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Омсктрансмаш» выполнил масштабный государственный оборонный заказ по поставке модернизированных танков Т-80БВМ. Перед отправкой в войска каждая боевая машина прошла необходимые испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Ростеха.

Там не уточнили количество машин, поставленных военному ведомству.

Как сообщил гендиректор «Омсктрансмаш» Игорь Лобов, модернизация обеспечивает повышение: огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости машины.

«Танки успешно проходят все испытания – газотурбинный двигатель не подводит даже в самый лютый мороз. Недаром, за уникальные свойства и неприхотливость машины в условиях низких температур, Т-80БВМ прозвали «арктическим», – сказал он.

Напомним, в июне 2018 года в Минобороны сообщили, что в арктические части Вооруженных сил (ВС) поступили первые танки Т-80БВМ, которые за скорость и характерный звук двигателя прозвали «реактивными».

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