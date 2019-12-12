Посол Германии прибыл в российский МИД

Посол Германии в Москве Андреас фон Гайр прибыл в российский МИД на фоне истории с высылкой дипломатов России из Германии.

Андреас фон Гайр прибыл к высотке на Смоленской площади в 10.22 мск, передает РИА «Новости».

Ранее источник в министерстве сообщил, что немецкого посла ФРГ вызовут в МИД для оглашения ответных мер на высылку дипломатов из Берлина.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

10 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.