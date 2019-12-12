Белорусская компания поставит Украине российский уголь

Компания NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. тонн российского угля на Украину.

Зарегистрированная в Эстонии компания NT Marine получила разрешение на поставку в декабре 2019 года более 600 тыс. тонн коксующегося и энергетического угля из России на Украину, а это чуть менее 50% всех поставок, сообщает РБК со ссылкой на данные об объеме квот, которые Минэкономразвития согласовывает с грузоотправителями.

Издание отмечает, что в списке квот на ноябрь NT Marine не было, а квоты на поставки угля и кокса были распределены между российскими производителями.

Согласно данным эстонского реестра, владельцем компании является Алексей Чулец. При этом NT Marine входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили источники в крупных угольных компаниях России. Эту информацию также подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

«РЖД выполняет заявки на перевозку угля в основном только этой компании – NT Marine AS. Она связана с интересами Николая Воробья, белорусского олигарха», – сказал он, подчеркивая, что Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком.

Однако, по информации угольного трейдера, специализирующегося на странах СНГ, предприятия на Украине пока не спешат покупать уголь у NT Marine, ожидая результатов переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Предприятия надеются, что при нормализации отношений, закупать российский уголь можно будет без посредников.

Напомним, в 2014 году Петр Порошенко подписал «указ об экономической блокаде» Донбасса, после чего в 2017 году поставки угля из Донбасса были заблокированы. По данным украинских таможенников, в первом полугодии Украина импортировала 10,52 млн тонн угля, около 75% импорта составлял уголь из России.

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