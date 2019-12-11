Следствие заподозрило наличие сообщника у убийцы чеченского боевика в Берлине

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, вероятно, действовал не один, сообщили СМИ.

Об этом, пор данным Spiegel, заявил представитель немецкой генпрокуратуры членам комитета Бундестага по внутренним делам.

По версии следствия, подозреваемый приехал в Берлин из Варшавы где-то за день до преступления, следовательно, у него не было времени найти Хангошвили, узнать привычки боевика и спланировать свой побег с места убийства, передает ТАСС.