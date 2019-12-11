Голикова заявила об охвате почти всех ветеранов ежегодной диспансеризацией

На 1 ноября ежегодной диспансеризацией охвачено 94% участников и ветеранов Великой Отечественной войны, из них 72% прошли диспансеризацию на дому, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании оргкомитета «Победа».

«На 1 ноября текущего года из общего числа лиц, подлежащих ежегодной диспансеризации, охвачено 94%, 67,5% жителей блокадного Ленинграда и 86% бывших несовершеннолетних узников и жителей гетто», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что чаще всего медработники для проведения диспансеризации выезжают на дом к ветеранам войны.

«72% прошли диспансеризацию на дому. В этой связи хочу обратиться к коллегам из регионов обеспечить максимально комфортные условия для прохождения диспансеризации», – сказала Голикова.

Вице-премьер рассказала, что с начала года медпомощь была оказана 17,5 тыс. инвалидам, 14 тыс. из них на дому. Высокотехнологичную медпомощь получили 358 ветеранов войны.

На 1 ноября 2019 года в России проживает 60 тыс. 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны, а также 1 млн 89 тыс. лиц, приравненных к ним, и членов их семей.

Ранее президент России Владимир Путин перед юбилеем победы в Великой Отечественной войне в 2020 году поручил проработать дополнительные выплаты для ветеранов.