«Союз-2.1б» вывел на орбиту спутник «Глонасс-М»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту спутник «Глонасс-М», сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Стартовавшая в 11.54 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», – сообщило министерство, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что старт ракеты и предстартовые операции прошли в штатном режиме.

Ракета «Союз-2» пришла на смену «Союзу-У», эксплуатация которого проводилась в Плесецке с 1973 по 2012 год. За этот период с северного космодрома было выполнено 435 пусков «Союзов-У» с выведением на орбиту около 430 космических аппаратов различного назначения.