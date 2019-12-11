«Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовал с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«11 декабря в 11.54 мск с пусковой установки номер 3 площадки номер 43 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. В настоящее время ракета взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС.

Это шестой пуск ракеты «Союз-2» с Плесецка в 2019 году. Предыдущий старт – «Союза-2.1в» – с северного космодрома был успешно выполнен 25 ноября.

Ракета «Союз-2» пришла на смену «Союзу-У», эксплуатация которого проводилась в Плесецке с 1973 по 2012 год. За этот период с северного космодрома было выполнено 435 пусков «Союзов-У» с выведением на орбиту около 430 космических аппаратов различного назначения.

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