ЕС захотел проверять граждан Грузии перед полетами из-за нарушений безвизового режима

Глава миссии Евросоюза в Грузии Карл Харцель заявил, что вскоре для граждан страны введут процедуру предполетной проверки, это связано с частыми нарушениями ими правил безвизового посещения стран Шенгена, введенного в 2017 году. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам Харцеля, это должно стабилизировать ситуацию и «свести до минимума количество нарушений».

«Надо изменить существующий тренд», – сказал он в связи с жалобами разных стран на нарушения правил безвиза гражданами Грузии.

Карл Харцель также сообщил, что Европа будет минимально предоставлять убежище гражданам Грузии, так как те в подавляющем большинстве обращаются за этим необоснованно.

Глава миссии сказал, что и власти Грузии делают многое для решения проблемы.

По его словам, уже 500 тыс. граждан Грузии смогли посетить ЕС без виз, что «очень хорошо для контактов».

Со своей стороны, посол Франции в Грузии Диего Коллас заявил, что систематические нарушения гражданами Грузии правил «подрывают поддержку со стороны Европы безвизового режима и наносят ущерб имиджу Грузии».

По его словам, теперь на границе граждан Грузии будут проверять, имеют ли они достаточно средств, чтобы посетить европейские страны.