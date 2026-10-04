Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до девяти
Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к городу, всего с начала суток было сбито девять дронов.
«Сбиты ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
Ранее в ночь на воскресенье мэр города сообщил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье Росавиации сообщили, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию, аэропорт Внуково тоже перешел в такой режим работы.