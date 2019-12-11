Google назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

Россияне в уходящем году чаще всего искали в Google «Евровидение – 2019», 30-летие падения Берлинской стены и спортивные события, следует из исследования поисковика «Год в поиске».

«Традиционно «Событиями года» в «Google Поиске» становятся крупные международные кинопремии, спортивные турниры или музыкальные конкурсы. В этом году наши пользователи следили за «Евровидением», где Россию снова представлял Сергей Лазарев, чемпионатом мира по хоккею, «Оскаром». Не остались без внимания футбольный матч между Россией и Бельгией, а также бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье. Российские пользователи также активно искали информацию о событиях в мире – пожаре в соборе Парижской Богоматери, выборах президента Украины, а также штурме «Зоны 51», где ожидалось найти инопланетян», – говорится в исследовании компании.

В топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Люди года» попали Юлия Началова, Децл, Анастасия Заворотнюк, Владимир Зеленский, Алла Вербер, Егор Жуков, Сергей Доренко, Бари Алибасов, Иван Голунов и Павел Устинов.

В категорию «Сериалы года» попали «Игра престолов», «Чернобыль», «Ветреный», «Султан моего сердца», «Жестокий Стамбул». Также российские пользователи часто искали такие сериалы, как «Мамы чемпионов», «ИП Пирогова», «Толя-робот», «Дылды» и «Очень странные дела».

«В этом году случилось поистине историческое событие – завершился один из самых известных сериалов в истории – «Игра престолов». Фанаты отреагировали на финальные эпизоды неоднозначно и обсуждали их спустя несколько месяцев. Даже для нашего ролика «Год в поиске» пользователи прислали множество видео, связанных с этим событием. Второе место занял американский сериал «Чернобыль» о событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а тройку лидеров замыкает турецкий «Ветреный», – пишут эксперты, передает РИА «Новости».

В исследовании также отмечается, что российские пользователи следили и за светскими событиями. Этот год особенно запомнился громкими свадьбами. Лидерами категории стали Ксения Собчак и Константин Богомолов. Также в топ самых быстрорастущих запросов в категории «Свадьбы года» попали Потап и Настя Каменских, Настя Ивлеева и Элджей, Алексей Купин и Майя Донцова, Юлиан и Анастасия и другие.