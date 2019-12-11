Названа дата повторного запуска спутника «Глонасс-М»

Запуск навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк, отложенный накануне, состоится в среду, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Специалисты разобрались с причиной, государственная комиссия разрешила пуск, старт планируется в 11.55 мск», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, во вторник запуск ракеты со спутником «Глонасс» с Плесецка перенесли на 11 декабря из-за замечания к ракете.

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