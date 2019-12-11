Турция вслед за США не смогла отличить оппозицию в Сирии от «ан-Нусры»

Анкара пока не выполнила обязательств по отделению сирийской оппозиции от террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в Идлибе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Он заявил, что «Идлиб стал рассадником терроризма», а Турция пока не смогла отделить оппозицию, «которая не запятнана террористическими действиями», передает ТАСС.

Лавров признал, что «это дело сложное», и напомнил, как с той же задачей не справилась администрация предыдущего президента США Барака Обамы. Тогда возникли подозрения, что США «берегут» террористов, желая использовать боевиков против сирийских властей.

«Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) установила контроль над идлибской зоной деэскалации и «наносит удары» по гражданским целям, а также по силам Сирии и России, сообщил министр.

«На каждый из таких ударов мы отвечаем», – сказал Лавров, добавив, что «невозможно бесконечно сохранять такую ситуацию».

По его словам, «конечным итогом развития ситуации должно быть полное освобождение этой зоны от террористов». Контроль над районом должен перейти к Дамаску.

Весной Дамаск заявлял, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра») пользуются поддержкой Турции.

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