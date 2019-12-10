СПЧ начал подготовку поправок для увольнения чиновников за хамство

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает внести проекты поправок в ряд законов об ответственности чиновников за оскорбления граждан, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Мы планируем внести в закон о государственной службе, о муниципальной службе, в закон о полиции очень простые поправки. В этих законах уже содержатся основания для увольнения, их предполагается расширить – основанием для увольнения может стать оскорбление гражданина в устной форме, в СМИ», – передает его слова ТАСС.

Он напомнил, что сейчас в законодательстве есть наказание за оскорбление должностного лица, однако это «нарушает баланс».

«Я сказал президенту, это является раздражителем, поскольку у нас ряд чиновников, не только правоохранительных, общаются с людьми по-хамски», – отметил правозащитник.

Кабанов указал, что Путин поручил проработать вопрос.

«В ближайшее время, как только выйдет поручение, мы это сделаем. С Генри Марковичем Резником уже все обсудили», – сказал Кабанов.

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков поддержал инициативу.

«Чиновник должен понимать, что он представляет государство или ведомство, он получает зарплату из налогов граждан. Более того, предлагаю выговор или увольнение так и формулировать – за оскорбление граждан. И делать об этом запись в трудовой книжке, чтобы это видел и следующий работодатель. Должен быть реально работающий и обязательный для всех федеральный кодекс этики государственных и муниципальных служащих», – выразил мнение Цветков.

Он уверен, что угроза увольнения или привлечения к ответственности заставит чиновника тщательнее подбирать слова и интонацию при общении с гражданами и представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин на заседании СПЧ во вторник поддержал идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан.

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