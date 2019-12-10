Путин согласился с введением ответственности для чиновников за оскорбления

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека поддержал идею ввести ответственность для чиновников, которые допускают оскорбления граждан.

«Я согласен, надо продумать детали, посоветоваться с такими экспертами, как (адвокат) Генри Резник. В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем», – передает слова Путина ТАСС.

Так он прокомментировал предложение участника встречи ввести ответственность вплоть до увольнения для чиновников за оскорбления людей.

За последнее время произошло несколько скандалов с чиновниками, которые допустили оскорбления в адрес людей. Так, на прошлой неделе начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова на форуме добровольцев в нецензурной форме призвала молодежь к усердной работе.