Песков рассказал о переговорах о транзите газа через Украину

Москва и Киев пока не смогли найти решение проблемы продления договора о транзите газа и урегулирования претензий в Стокгольмском арбитраже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Газовая тема действительно была в повестке дня переговоров на высшем уровне – переговоров (президента РФ Владимира) Путина и (президента Украины Владимира) Зеленского (9 декабря в Париже), на встрече присутствовали (глава Газпрома Алексей) Миллер и его коллега с украинской стороны, действительно были озвучены подходы сторон», – сообщил представитель Кремля, передает ТАСС.

По его словам, «пока не удалось выйти на окончательные договоренности». При этом Песков отметил, что «позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные – что касается позиции российской стороны».

Он также напомнил, «что руководители газовых компаний и также профильные министры продолжат свое общение». «Вместе с тем, пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже», – подчеркнул он.

По словам Пескова, «нормандская четверка» готова проявить гибкость в поиске компромиссов по урегулированию ситуации на Украине, однако, отметил он, «любые компромиссы не означают отхода от Минских соглашений, любой отход от Минских соглашений чреват полной хаотизацией процесса урегулирования».

«В рамках того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, на любую гибкость готовы все», – добавил представитель Кремля.

Песков также отметил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании дополнительной подгруппы, которая будет заниматься вопросами передачи границы под контроль Украины, предметно не обсуждалось на саммите в Париже.

Глава Газпрома Алексей Миллер по итогам контактов в рамках саммита глав государств в Париже сообщил, что в ближайшие дни планируется продолжение переговоров с Украиной по газовому вопросу.

В свою очередь исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что переговоры с Россией по газу на полях «нормандского саммита» в Париже, прошли конструктивно.

Газета ВЗГЛЯД сообщала об обсуждении Путиным и Зеленским в Париже вопроса поставок и транзита газа.

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