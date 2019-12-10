Россиянам дали совет по покупке новогодней елки

Покупать новогоднюю елку за месяц и даже за три недели до праздника не рекомендуется, так как она «не доживет» до 31 декабря, заявила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Сафронова заявила, что идеальное время для покупки живой ели – менее чем за две недели до Нового года, передает радио Sputnik.

Если же купить дерево раньше, то есть риск получить засохшую елку «в самый ответственный момент».

«Елки сильно заранее покупать не стоит. Вся беда заключается в том, что их заготавливают в Леспромхозах заранее. Они срубленные лежат в удобном для транспортировки месте. Это значит, что в квартире елка начнет быстренько сохнуть», – пояснила флорист.

Однако есть способы продлить жизнь елки.

«Когда вы принесли елку домой, особенно если на улице очень холодно, нужно ее подержать на лестничной клетке или на балконе. Не надо сразу ее в теплое помещение заносить, надо ей дать время адаптироваться и прийти в себя. Идеальным вариантом было бы ставить елку в воду с растворенной в ней янтарной кислотой. Если поставить елку в такой раствор, то есть надежда, что она простоит достаточно долго», – сказала Сафронова.

Ранее в МЧС рассказали, как правильно украшать елку.

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