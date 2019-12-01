Падение циркача с мотоцикла во время выступления в Подмосковье попало на видео

Артист цирка, который выполнял трюк на мотоцикле в шаре, упал во время выступления в Сергиевом Посаде и получил серьезные травмы.

Инцидент произошел 30 ноября в цирке на проспекте Красной Армии. Пострадал 28-летний Стивен Салло, сообщает РЕН-ТВ.

Медики диагностировали у мотоциклиста травму головы, ушибы грудной клетки, предплечья, таза и локтевого сустава.

На прошлой неделе гимнастка цирка «Империал» из Санкт-Петербурга во время выступления в Белгороде сорвалась с высоты из-за оборвавшегося шнура.