Воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время представления в Белгороде

Гимнастка цирка «Империал» из Санкт-Петербурга во время выступления в Белгороде сорвалась с высоты, следует из сообщений в соцсетях.

По словам очевидцев, во время исполнения номера оторвался шнур, за который к куполу цирка прикреплялась конструкция, на которой выступала артистка.

«Арена была в дыму, поэтому было не видно, что с гимнасткой. Выбежали работники цирка, принесли щит и унесли гимнастку», – рассказал очевидец в паблике «Белгород – это интересно» в социальной сети «Вконтакте».

Пострадавшую вынесли с арены на листе фанеры, после чего госпитализировали.

По данным источников, у девушки диагностировали перелом ноги.

Напомним, в июле цирковая гимнастка сорвалась с высоты в Москве.