Судно Газпрома отправилось за газом в США

Регазификационное судно Газпрома «Маршал Василевский», арендуемое австрийской OMV, отправилось в США, пишет Bloomberg. По предварительным данным, там судно будет загружено партией сжиженного природного газа (СПГ).

Агентство сообщает, что загрузка пройдет 26 ноября в порту Sabine Pass в Луизиане. Председатель правления OMV Райнер Зеле заявлял, что компания вернет Газпрому данное судно в ноябре, передает РБК.

Также стало известно, что до этого судно использовалось как хранилище и в течение трех месяцев стояло рядом с портом Роттердама. 5 ноября оно направилось в сторону Атлантического океана, в настоящее время судно находится в Бискайском заливе.

По информации издания, судно «Маршал Василевский» планировалось использовать для снабжения Калининграда СПГ и его газовой безопасности. Судно прибыло в порт Калининграда еще в конце 2018 года, а в июле 2019 года направилось в Роттердам в рамках контракта Газпрома с OMV.

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