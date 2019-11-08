Новые карьерные перспективы открылись для 10 тыс. студентов из Свердловской области

Около 10 тыс. студентов и выпускников Екатеринбурга и Свердловской области встретились с представителями 40 компаний-работодателей на «Ночи карьеры», организованной Уральским федеральным университетом (УрФУ) при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Росмолодежи.

«Мероприятие отличает интерактивный формат знакомства студентов с потенциальными работодателями: участники узнают о перспективах в неформальной обстановке, посещают мастер-классы по гибким навыкам, серию воркшопов и экспресс-собеседований. В 2019 году мы организовали самую массовую «Ночь карьеры» в Екатеринбурге и уже весной готовы масштабировать опыт УрФУ на федеральном уровне», – сказал первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков на открытии «Ночи карьеры» отметил, что вопрос профориентации молодежи – один из ключевых приоритетов деятельности организации, а главная задача – помочь молодым людям выбрать карьерное направление и сделать первые шаги в профессии.

Также он уточнил, что идея УрФУ по проведению «Ночи карьеры» была поддержана президентом России и уже весной 2020 года мероприятие пройдет на всероссийском уровне при поддержке платформы «Россия – страна возможностей», Минобрнауки России и ведущих вузов страны.

«Акция пройдет в 30-ти городах России, среди которых: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Владивосток. На всероссийском мероприятии «Ночь карьеры» мы ожидаем более 50 тыс. студентов-участников и планируем привлечь к акции около 200 федеральных и региональных компаний-работодателей. Уверен, что нам удастся транслировать позитивный опыт УрФУ в другие регионы и предоставить молодым людям еще больше возможностей для построения своей карьеры», –добавил Даванков.

На «Ночи карьеры» в Екатеринбурге проходит около двух десятков мастер-классов компаний-партнеров, участники учатся основам управления IT-проектами, применения agile в производстве, продвижения личного бренда, узнают о трендах в банкинге и телекоммуникациях.

Однако популярностью пользуются и мастер-классы из сферы услуг. Например, гости учатся собирать бутоньерки, выполнять маникюр и правильно готовить кофе.

Организаторы отмечают, что в эту «Ночь карьеры» вакансии и стажировки предложили такие работодатели, как Трубная металлургическая компания, Росатом, Сбербанк, Мегафон, СКБ-Банк, Северсталь, Уральский банк реконструкции и развития, Schlumberger, UMA.tech, AB InBev Efes.