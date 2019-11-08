В Испании разрешили блокировать угрожающие безопасности сайты без решения суда

Взгляд
8 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
Разделы

Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
Перейти а раздел…

Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
Перейти а раздел…

Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы

У Мурманска есть все необходимые задатки для превращения в столицу АрктикиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Мурманский губернатор Чибис выдвинул амбициозный проект – построить «новую столицу Арктики», Новый Мурманск. Проект, оцененный в 60 млрд рублей, нацелен на решение главной проблемы Русского Севера – оттока населения. Насколько же комфортабельным в таком случае должен стать новый заполярный город, насколько высокими доходы его жителей, чтобы молодым захотелось оставаться там даже в условиях полярной ночи?  Подробности...
Перейти а раздел…

Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»

Российских снайперов в Ливии нет. Но российские интересы - естьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Сообщения о «российских снайперах в Ливии» пришлось опровергать на уровне руководства МИД России. Однако каков бы ни был источник таких спекуляций, само появление подобного рода слухов в западных СМИ стало признаком того, насколько парадоксальным и уникальным с военной точки зрения образом развивается гражданская война в Ливии. Подробности...
Перейти а раздел…

Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем смысл испытаний на краповый берет

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...

Идиотизм – считать, что мир устроен так, как ты думаешь

Алексей Алешковский, сценарист
Как правило, стабильность кажется искусственно навязанной ценностью тем, кто чувствует себя стабильно. А тем, кто живет от зарплаты до зарплаты, стабильность кажется недостижимым результатом перемен к лучшему. Сытый голодного не разумеет. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс – деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга»

    Живодерский скандал: кошек скармливают питону

    Как меняется климат в России

      Перейти а раздел…

      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
      Подробности...

      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
      Подробности...

      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Китай отказался присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями
              Пушков объяснил отказ США и Украина бороться с героизацией нацизмаНемецкая партия заявила о «неприемлемом акте агрессии» СШАКиев обвинил Варшаву в «экономическом геноциде» УкраиныБундестаг не смог отменить ограничения на «Северный поток – 2»
              ДНР предупредила Киев об ответе на ввод украинской полиции в ПетровскоеНижегородского таксиста заподозрили в избиении до смерти пассажираУкраине пообещали «холодные» бунтыБогатейшие люди мира в прошлом году обеднели на 8,5 трлн долларов
              Россиянам подняли зарплатыШкольница в Екатеринбурге умерла после дракиРезидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в КиевеКитай начал разработку сети 6G

              Главная тема


              Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы

              «сделка с дьяволом»


              В США обвинили Макрона в предательстве либерального миропорядка

              преимущество в скорости


              Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

              армия и вооружение


              АПЛ «Иркутск» и корабль «Маршал Шапошников» получат гиперзвуковые «Цирконы»

              Видео

              бомбардировки белграда


              Почему американцы не знают о военных преступлениях США

              размен на хинкали


              Германский посол оскорбил немцев ради Грузии

              коммунистическая угроза


              Америка нашла китайскую замену СССР

              Претензии Нафтогаза


              Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Свершившийся факт


              Дмитрий Родионов: Кто выиграл великую газовую войну

              Увеличение спроса


              Анна Долгарева: Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

              Традиционная реакция


              Василий Стоякин: Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы переехать в северный регион России?

              В Испании разрешили блокировать угрожающие безопасности сайты без решения суда

              8 ноября 2019, 11:55

              Версия для печати

              В Испании вступает в силу королевский «Цифровой указ», который подразумевает возможность закрытия веб-страниц без запроса суда, если они затрагивают общественный порядок и национальную безопасность.

              «Вмешательство в интернет по общественному порядку, борьба с сепаратистским вызовом в Каталонии, ускорение срока без судебного ходатайства – все это о королевском указе, одобренным социалистическим правительством. Указ, вступающий в силу в среду, дает согласие на вмешательство сетей и служб электронной связи в определенных исключительных случаях», – сообщает испанский портал ABC.

              Уточняется, что королевский указ-закон 14/2019 от 31 октября дополняет 155-ю статью конституции, на основании которой власти Испании ограничили самоуправление Каталонии. Указ, опубликованный в официальной государственной газете (BOE), принимает «срочные меры по соображениям общественной безопасности при цифровом администрировании, заключении контрактов в государственном секторе и телекоммуникациях». «Цифровой указ» изменяет несколько законов, в том числе общий указ о телекоммуникациях 2014 года, несмотря на то, что в Конгрессе депутатов законопроект не рассматривался, говорится в статье.

              Портал отмечает, что одностороннее решение, принятое в срочном порядке, имеет «исключительный и недолговечный характер». Оно вызвало поток критики со стороны ассоциаций защиты интернета. Так, согласно новому критерию, без решения суда может быть закрыт Tsunàmic Democrátic – сайт организации недавних акций протеста в Каталонии.

              В тексте закона освещаются события, произошедшие в Каталонии, ценой насильственных протестов групп радикальной независимости. «Недавние и серьезные события, произошедшие на части территории Испании, обнаружили необходимость изменить существующую законодательную базу, чтобы справиться с ситуацией. Такие события требуют немедленного реагирования на предотвращение их возникновения путем создания превентивных рамок для этой цели. Конечная же цель – защита конституционно признанных прав и свобод, а также обеспечение общественной безопасности всех граждан», – сказано в королевском указе.

              Испанское правительство добавило в закон новый раздел, который предполагает «прямое управление» или «вмешательство» в случаях, которые могут повлиять на общественный порядок, общественную и национальную безопасность. Этот инструмент может использоваться по инициативе правительства или по запросу компетентной государственной администрации. В последнем случае этой администрации, например, необходимо обладать полномочиями в области безопасности.

              Эксперты в области цифрового права раскритиковали решение властей. «Существуют и другие правовые механизмы, которые не обязательно проходят через эту меру», – заявил эксперт Дэвид Маэзту. По его мнению, испанское общество «находится в состоянии дрейфа, когда исполнительной власти предоставляется больше полномочий вмешиваться в цифровую связь».

              «Сомнения в конституционности предписания не за горами. В случае сомнений вам должны гарантировать основные права, и вам ничего не должно стоить обращаться к судье, который решит правомерность принятия одной из мер предосторожности», – добавил Борха Адсуара, эксперт в области цифрового права и бывший генеральный директор Red.es.

              «Самым спорным вопросом является то, что, хотя проводится различие между электронными сообщениями и веб-сайтами, если вы думаете о Tsunamic Democràtic, у меня есть сомнения, что это может сделать (заблокировать – прим. ВЗГЛЯД) правительство без обращения в суд», – добавляет он. «Говоря о сетях, мы говорим не о контенте, таком как приложения или веб-страницы, а о телекоммуникационной инфраструктуре», – отмечает он в связи с проектом правительства Каталонии по созданию «Независимой цифровой республики».

              Со своей стороны эксперт по цифровому праву Сэмюэл Парра напомнил, что в случае, если указ предназначен для урегулирования вопросов, затрагивающих основные права граждан, что включено в конституцию, это должно быть сделано через органический закон (конституционный закон), который требует согласия двух третей палаты. По его мнению, «законность не соблюдается». Он считает, что «это очень опасно, потому что в любом демократическом и свободном обществе правительство не может принимать односторонние решения, которые затрагивают гражданские права», – добавляет эксперт.

              Королевский указ-закон также включает санкции, которые могут быть предписаны компетентным органом министерства экономики и бизнеса без предварительного слушания, если будут обнаружены «непосредственная и серьезная угроза общественному порядку, общественной или национальной безопасности или когда есть непосредственная и серьезная угроза общественному здравоохранению».

              Президент испанской ассоциации пользователей интернета Офелия Тежерина назвала королевский указ «общим» и «варварским». По ее мнению, это «издевательство» с правовой точки зрения, и оно не может быть совместимо с конституцией.

              Кроме того, в «цифровом указе» предусматривается еще один подпункт, направленный на укрепление безопасности электросвязи. Что касается мер в области электронной идентификации и определения местонахождения определенных баз данных, то в законодательстве в обязательном порядке устанавливается, где они должны располагаться. Их обязательно предоставлять на территории Европейского союза. «Информационные и коммуникационные системы для сбора, хранения, обработки и управления списками избирателей, данные о налогах, данные от пользователей национальной системы здравоохранения, а также соответствующая обработка персональных данных, должны быть предоставлены на территории ЕС», – говорится в статье.

              Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

              С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

              Добавим, что власти Испании также собрались объявить уголовным преступлением проведение референдумов о независимости.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............