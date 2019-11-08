В Испании разрешили блокировать угрожающие безопасности сайты без решения суда

В Испании вступает в силу королевский «Цифровой указ», который подразумевает возможность закрытия веб-страниц без запроса суда, если они затрагивают общественный порядок и национальную безопасность.

«Вмешательство в интернет по общественному порядку, борьба с сепаратистским вызовом в Каталонии, ускорение срока без судебного ходатайства – все это о королевском указе, одобренным социалистическим правительством. Указ, вступающий в силу в среду, дает согласие на вмешательство сетей и служб электронной связи в определенных исключительных случаях», – сообщает испанский портал ABC.

Уточняется, что королевский указ-закон 14/2019 от 31 октября дополняет 155-ю статью конституции, на основании которой власти Испании ограничили самоуправление Каталонии. Указ, опубликованный в официальной государственной газете (BOE), принимает «срочные меры по соображениям общественной безопасности при цифровом администрировании, заключении контрактов в государственном секторе и телекоммуникациях». «Цифровой указ» изменяет несколько законов, в том числе общий указ о телекоммуникациях 2014 года, несмотря на то, что в Конгрессе депутатов законопроект не рассматривался, говорится в статье.

Портал отмечает, что одностороннее решение, принятое в срочном порядке, имеет «исключительный и недолговечный характер». Оно вызвало поток критики со стороны ассоциаций защиты интернета. Так, согласно новому критерию, без решения суда может быть закрыт Tsunàmic Democrátic – сайт организации недавних акций протеста в Каталонии.

В тексте закона освещаются события, произошедшие в Каталонии, ценой насильственных протестов групп радикальной независимости. «Недавние и серьезные события, произошедшие на части территории Испании, обнаружили необходимость изменить существующую законодательную базу, чтобы справиться с ситуацией. Такие события требуют немедленного реагирования на предотвращение их возникновения путем создания превентивных рамок для этой цели. Конечная же цель – защита конституционно признанных прав и свобод, а также обеспечение общественной безопасности всех граждан», – сказано в королевском указе.

Испанское правительство добавило в закон новый раздел, который предполагает «прямое управление» или «вмешательство» в случаях, которые могут повлиять на общественный порядок, общественную и национальную безопасность. Этот инструмент может использоваться по инициативе правительства или по запросу компетентной государственной администрации. В последнем случае этой администрации, например, необходимо обладать полномочиями в области безопасности.

Эксперты в области цифрового права раскритиковали решение властей. «Существуют и другие правовые механизмы, которые не обязательно проходят через эту меру», – заявил эксперт Дэвид Маэзту. По его мнению, испанское общество «находится в состоянии дрейфа, когда исполнительной власти предоставляется больше полномочий вмешиваться в цифровую связь».

«Сомнения в конституционности предписания не за горами. В случае сомнений вам должны гарантировать основные права, и вам ничего не должно стоить обращаться к судье, который решит правомерность принятия одной из мер предосторожности», – добавил Борха Адсуара, эксперт в области цифрового права и бывший генеральный директор Red.es.

«Самым спорным вопросом является то, что, хотя проводится различие между электронными сообщениями и веб-сайтами, если вы думаете о Tsunamic Democràtic, у меня есть сомнения, что это может сделать (заблокировать – прим. ВЗГЛЯД) правительство без обращения в суд», – добавляет он. «Говоря о сетях, мы говорим не о контенте, таком как приложения или веб-страницы, а о телекоммуникационной инфраструктуре», – отмечает он в связи с проектом правительства Каталонии по созданию «Независимой цифровой республики».

Со своей стороны эксперт по цифровому праву Сэмюэл Парра напомнил, что в случае, если указ предназначен для урегулирования вопросов, затрагивающих основные права граждан, что включено в конституцию, это должно быть сделано через органический закон (конституционный закон), который требует согласия двух третей палаты. По его мнению, «законность не соблюдается». Он считает, что «это очень опасно, потому что в любом демократическом и свободном обществе правительство не может принимать односторонние решения, которые затрагивают гражданские права», – добавляет эксперт.

Королевский указ-закон также включает санкции, которые могут быть предписаны компетентным органом министерства экономики и бизнеса без предварительного слушания, если будут обнаружены «непосредственная и серьезная угроза общественному порядку, общественной или национальной безопасности или когда есть непосредственная и серьезная угроза общественному здравоохранению».

Президент испанской ассоциации пользователей интернета Офелия Тежерина назвала королевский указ «общим» и «варварским». По ее мнению, это «издевательство» с правовой точки зрения, и оно не может быть совместимо с конституцией.

Кроме того, в «цифровом указе» предусматривается еще один подпункт, направленный на укрепление безопасности электросвязи. Что касается мер в области электронной идентификации и определения местонахождения определенных баз данных, то в законодательстве в обязательном порядке устанавливается, где они должны располагаться. Их обязательно предоставлять на территории Европейского союза. «Информационные и коммуникационные системы для сбора, хранения, обработки и управления списками избирателей, данные о налогах, данные от пользователей национальной системы здравоохранения, а также соответствующая обработка персональных данных, должны быть предоставлены на территории ЕС», – говорится в статье.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

Добавим, что власти Испании также собрались объявить уголовным преступлением проведение референдумов о независимости.