В США обвинили Макрона в предательстве либерального миропорядка

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в Пекин заключил «сделку с дьяволом» с точки зрения либерального порядка, пишет американское издание Washington Examiner.

Автор статьи Том Роган поясняет, что речь идет о соглашении Макрона с китайским лидером Си Цзиньпином о новых торговых сделках на 15 млрд долларов. Содержание статьи американского издания приводит «ИноСМИ».

«Китайским государственным СМИ это очень понравилось», – сетует Роган, приводя в пример публикацию китайского издания The Global Times, которое «провозгласило новую эру в китайско-французском сотрудничестве без Америки».

Washington Examiner пишет о «решимости» китайского лидера «перекроить международный порядок, уведя его из-под американского зонтика свободной торговли и власти закона».

«Си хочет навязать всему миру порядок, в котором будет господствовать феодальный меркантилизм. При таком порядке иностранные государства будут подчиняться диктату Пекина, получая взамен крохи типа тех соглашений, которые подписал Макрон», – утверждает Роган.

«Никакие принципы многосторонних отношений здесь не соблюдаются. Это преклонение перед самовластием. Порядок Си Цзиньпина является полной противоположностью либеральному интернационализму, который Макрон якобы обожает», – говорится в статье американского издания.

По мнению автора публикации, французский лидер «предает либеральный интернационализм», причем не только в отношениях с Китаем. «Говоря о России, Макрон предлагает восстановить дружественные отношения, а также снять санкции ЕС против [президента России Владимира] Путина», – подчеркивает Роган. В этой связи он напоминает о том, что Россия якобы «применила нервно-паралитическое отравляющее вещество высокой концентрации в британских городах и продолжает оккупировать украинские территории».

«Как доказал украинский президент Владимир Зеленский во время своего июльского телефонного разговора с Трампом, Макрон также является ключевым препятствием, мешающим Украине более эффективно вести переговоры с Россией», – подчеркивает американское издание.

«В итоге получается, что когда речь заходит о либеральном интернационализме, Макрон больше говорит, чем делает», – заключает Washington Examiner.

Отметим, что французские СМИ, напротив, позитивно оценивали политику Макрона в отношении России. По их мнению, президент Франции стремится вернуться к реализму в отношениях Парижа с Москвой.

Кроме того, президент Франции, говоря о членстве России в СЕ, заявлял, что российский народ «признает европейский гуманизм, участвовал в его создании, а география, история и культура России в основе своей европейские».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Эммануэль Макрон решил стать главным националистом Европы.