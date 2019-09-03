Во Франции заявили о возвращении Макрона к реализму в отношениях с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон своими недавними инициативами показал, что он стремится вернуть политику Парижа к курсу реализма в отношении России, пишет на страницах газеты Le Figaro обозреватель Рено Жирар.

Жирар пишет, что Макрон, очевидно, «положил начало новому повороту в политике в отношении России», передает ТАСС.

По мнению обозревателя, так следует расценивать переговоры французского лидера с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон, прошедшие 19 августа, «и возвращение к реализму в дипломатии, которое он обозначил в своем докладе на совещании послов в Париже 27 августа».

«Также на это указывает то, что президент Франции принял меры к возобновлению переговоров на высшем уровне по Украине», – пишет газета.

Жирар подчеркивает, что «в отличие от мнения небольшой, но весьма влиятельной «секты неоконсерваторов», существующей в МИД Франции, президент Французской Республики считает, что гораздо важнее вести диалог с Россией, чем пытаться ее изолировать».

Отмечается, что президент США Дональд Трамп «придерживается аналогичного мнения, однако ему в проведении подобного курса препятствуют Конгресс и некоторые влиятельные СМИ страны, которые с момента его избрания на президентский пост утверждают, что он по существу является агентом Кремля».

При этом и Макрон, и Трамп «выступают за то, чтобы Россия вновь вошла в состав «Группы семи» и чтобы были смягчены или даже отменены торговые санкции», принятые Евросоюзом (ЕС) и США против России в 2014 году.

«Оба лидера ясно осознали, что они совершат серьезную стратегическую ошибку, если будут проводить такую свою политику, которая по существу будет способствовать сильному сближению России с Китаем», – подчеркивается в комментарии.

Так, Россия может показать свое стремление «пожать руку, протянутую ей Эммануэлем Макроном», на предстоящей 9 сентября в Москве встрече глав МИД и минобороны Франции и России в формате «два плюс два».

Жирар также призвал не строить иллюзий насчет Крыма, который стал частью России в 2014 году.

«Большинство жителей Крыма всегда считали себя больше русскими, чем украинцами. Что касается населения России, оно всегда считало, что Севастополь является российским портом», – пишет обозреватель.

По его мнению, «избрание президентом Украины Владимира Зеленского, располагающего теперь абсолютным большинством в украинской Раде, создает окно возможностей для урегулирования конфликта в Донбассе».

«Поставив вопрос о мире с Россией во главе своих планов, Зеленский располагает достаточным авторитетом, чтобы пойти на уступки», – считает Рено Жирар.

Ранее во Франции заявили о «небывалом окне возможностей» в ситуации на Украине.