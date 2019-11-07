Священнослужителей заставили учить немецкий для работы в Германии

Духовным лицам, намеревающимся работать в Германии, перед въездом в страну предстоит подтверждать хорошее знание немецкого языка, правительство распорядилось внести соответствующие изменения в документы, регламентирующие временное проживание и трудовую деятельность мигрантов, заявили в МВД страны.

Как сообщает Deutche Welle, такая необходимость может появиться менее чем через год, а во время переходного периода для пребывания в Германии будет достаточно простых знаний языка. Нововведения должен одобрить бундесрат.

Как пишет издание, позиция властей обусловлена политикой Германии по интеграции, поскольку духовные лица в силу деятельности часто играют значительную роль в своих общинах.

Нововведения могут затронуть не только мусульманские общины. По оценке Фонда имени Конрада Аденауэра, от 80 до 90% имамов в немецких мечетях прибыли из-за границы. Однако во многих христианских общинах в Германии также присутствуют иностранные священнослужители.

Напомним, как сообщала в декабре 2018 года газета ВЗГЛЯД, синод Русской православной церкви принял решение о создании западноевропейского экзархата. Речь идет о приходах в Германии, Франции, Испании и Австрии.