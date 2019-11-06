У 19-летней дочери Ларисы Гузеевой обнаружена опухоль

У 19-летней дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой обнаружили опухоль, об этом рассказала сама девушка.

Она опубликовала фотографию с подписью «опухоль вернулась». «Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья», – сообщила она в своем Instagram.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружена опухоль мозга.