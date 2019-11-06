Украина запретила ввоз списанных вагонов из России

Правительство Украины с 20 ноября 2019 года ввело запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из России, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«В мае 2019 было принято решение ввести с 1 марта 2020 запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из Российской Федерации. После объявления о введении указанного запрета с марта 2020 года из Российской Федерации на Украину было ввезено свыше 3 тыс. грузовых вагонов устаревшего парка. Сегодня Правительством принято решение установить запрет на ввоз таких вагонов с 20 ноября 2019 года», – написал Криклий в своем Facebook.

Ранее украинские власти с 1 июля 2019 года ввели запрет на ввоз автомобилей из России, а также железнодорожных и трамвайных вагонов – с 1 марта 2020 года.