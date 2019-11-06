Эксперт: «Левада-центр» забыл о важных принципах социологии

«Левада-центр» занимается деятельностью отнюдь не в интересах России и российского общества. Там забыли о принципах – не допускать, чтобы пропагандистские интересы ставились выше профессиональной деятельности», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя информацию о том, что за 2019 год «Левада-центр» получил от иностранных источников более 1,7 млн рублей.

«Опросы «Левада-центра» не являются социологическим исследованием, а скорее инструментом агитации и пропаганды, – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. – В этом смысле даже не важно, были ли они проведены с соблюдением социологических требований или с их нарушением».

Но изначальный посыл вопросов «Левады» формулируется таким образом, чтобы на выходе получился нужный результат, отметил собеседник.

«Для этого достаточно задать правильный вопрос. Например, «вы перестали пить коньяк по утрам» или «вы удовлетворены всем в этой жизни?». После того, как правильный вопрос задан, как бы ни относился к реальности респондент, ему ничего не остается, кроме как ответить в нужном для социологов ключе», – констатировал Данилин.

При этом он отметил, что настоящая чистоплотность и профессионализм социолога – не допускать подобных конфликтных ситуаций, когда пропагандистские интересы ставятся выше профессиональной деятельности.

«Левада-центр», который получает деньги от иностранных фондов, в том числе недружественно настроенных к России, забыл о важных принципах, на которых построена социология. Это печально, потому что его последовательно цитируют разные СМИ. Но если посмотреть на акционеров таких СМИ, вопросов о достоверности их публикаций становится меньше», – резюмировал Павел Данилин.

Как ранее сообщило издание Regnum, «Левада-центр» в 2019 году получил более 1,7 млн рублей от иностранных некоммерческих организаций. Об этом свидетельствует анализ отчетов «Левада-центра» на сайте Минюста России.

Напомним, «Леваде-центру» был присвоен статус иностранного агента за получение финансирования от структур, аффилированных с Министерством обороны США, а также целого ряда американских университетов и исследовательских центров.