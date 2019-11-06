Гостей из НАТО и Конгресса США эвакуировали с конференции по безопасности в Грузии

Традиционная Батумская международная конференция по обороне и безопасности началась в среду с инцидента – высоких участников пришлось выводить из отеля «Хилтон» в связи с тем, что включилась система оповещения эвакуации, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Администрация заявила о задымлении на кухне, в результате чего включился соответствующий сигнал.

В конференции, на которой должны обсудить безопасность Черноморского региона в связи с усилением присутствия там России, гибридные войны и другие вопросы, участвуют президент Грузии, члены правительства, чины НАТО, конгрессмены США и другие высокие представители, в том числе командующий войсками США в Европе Кристофер Каволи.