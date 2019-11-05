В Турции собрались дополнительно взимать с туристов по 22 доллара в неделю

В следующем году в Турции предлагается ввести новый сбор на проживание в отелях в размере от 6 до 18 лир в сутки, таким образом туристы за отдых в пятизвездочном отеле должны будут дополнительно платить около 1,4 тыс. рублей (22 доллара), сообщает газета Milliyet.

Налог предлагают взимать с каждого туриста старше 12 лет при проживании в отелях категории от 1 до 5 звезд. Больше всего заплатят отдыхающие в пятизвездочных отелях и бутик-отелях –18 лир или около 200 рублей за ночь с человека. Для четырехзвездочных отелей сбор предлагается установить в размере 12 лир за ночь. За отели уровней ниже платить придется от 6 до 9 лир, передает «Интерфакс».

Предложение пока не принято.

Отметим, что в России действует в виде эксперимента система курортного сбора. При этом в Крыму отказались от участия в этом эксперименте.