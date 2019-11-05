Путин раскритиковал Котюкова за распределение квот по специальности «учитель русского языка»

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за распределение квот по специальности «учитель русского языка» и потребовал навести порядок.

На заседании совета по русскому языку внимание президента обратили на проблему сокращения набора на филологические факультеты в российских государственных вузах. Было отмечено, что выделяется всего шесть бюджетных мест при требовании сформировать группу в 12 человек.

«Одно правило у вас противоречит друг другу. Наведите порядок здесь, наведите порядок, посмотрите, что в реальной жизни происходит», – приводит слова президента РИА «Новости».



Ранее Путин усомнился в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру.