Уличному музыканту разбили гитару из-за песен на русском языке во Львове

Во Львове украинские националисты разбили гитару уличному музыканту, который пел на русском языке.

Инцидент произошел во время рейда украинских радикалов, сообщает местный портал 032.ua.

При этом сами националисты утверждают, что инструмент разбили «неизвестные патриоты» еще до их прихода.

Отмечается, что подобные рейды против уличных музыкантов, поющих на русском языке, в городе проходят регулярно.

В августе облсовет Львова ввел мораторий на публичное использование книг, фильмов и песен на русском языке.

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