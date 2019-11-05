Россияне назвали самую интересную профессию

Опрос, проведенный сервисом по поиску персонала «Работа.ру», показал, что наиболее интересной россияне считают профессию дизайнера.

Такого мнение придерживаются 31,8% респондентов, передает RT.

Среди других интересных специальностей назывались профессии журналиста (28,9%), артиста (23,8%), врача (22,1%), ученого (20,4%) и пилота (20,3%).

Наименее интересными профессиями опрошенные назвали официанта (1,5%), курьера (2,6%), продавца (5,2%), полицейского (8,8%) и финансиста (9,9%).

Почти 72% участников заявили, что считают свою профессиональную деятельность интересной.

Напомним, ранее россияне назвали самые «счастливые», самые востребованные и самые скучные професии.