Телеведущий Владимир Познер объяснил популярность скандальных ток-шоу, в которых обсуждают «грязное белье» известных и неизвестных людей.

«Телевидение – это бизнес (так во всем мире), оно стремится получить максимум зрителей. Если программа не пользуется популярностью, ее снимают», – заявил Познер, ответив при этом, что скандальные ток-шоу «очень и очень популярны».

«Нравится нам это или нет, таковы факты: люди с большим удовольствием смотрят на то, как копаются в чужом «грязном белье», – добавил телеведущий, слова которого приводятся на его сайте.

Ранее Познер ответил на вопрос о том, почему последние несколько лет «интернет побеждает телевизор». Он также рассказал о своем отношении к Владимиру Соловьеву и песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М».